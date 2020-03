Sobe para 13 o número de mortes por coronavírus no estado do Rio

Subiu para 13 o número de mortes pelo novo coronavírus (covid-19) no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde registra, até este (28), 558 casos confirmados e 13 óbitos por coronavírus. Ontem, o número de óbitos estava em dez.

O município do Rio é o mais infectado pela doença. Do total de 558 casos no estado, a cidade do Rio concentra 489. Em seguida, vem Niterói, na região metropolitana, com 37 casos. Volta Redonda tem 11; São Gonçalo, quatro; Petrópolis e Duque de Caxias, três casos, cada um; Itaboraí, dois; e Barra Mansa, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Mangaratiba, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Resende e Valença tem um caso, cada.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, as três mortes mais recentes são de homens de 46, 65 e 67 anos que residiam na capital fluminense.

Os oito homens e cinco mulheres que morreram vítimas de coronavírus no estado do Rio eram idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificados como grupo de risco para a covid-19.

Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios:



Rio – nove (quatro mulheres e cinco homens)

Miguel Pereira – um (mulher)

Niterói – um (homem)

Petrópolis – um (homem)

Volta Redonda – um (homem)

A Secretaria de Estado de Saúde informa que mais 33 óbitos estão em investigação. Destes, 21 aguardam resultado laboratorial e 12, avaliação epidemiológica.