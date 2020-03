SP registra mais três mortes por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou hoje (18) a morte de mais três pessoas devido à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, no estado. No total, São Paulo contabiliza quatro mortes.

De acordo com a secretaria, as três vítimas de hoje são homens, tinham comorbidade – alguma doença anterior preexistente – e tinham 65, 81 e 85 anos, respectivamente. Todos foram atendidos em hospitais privados na capital paulista. Dois deles estavam no Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Paraíso, em São Paulo. O paciente de 81 anos era morador do município de Jundiaí (SP) e os demais de São Paulo.

O primeiro óbito no estado, em relação a Covid-19, foi confirmado ontem (17), também no Hospital Sancta Maggiore: um homem de 62 anos, com doenças crônicas, sem histórico de viagem, que morreu no dia 16, após ter ficado internado desde o dia 14 na unidade de terapia intensiva (UTI).

Até as 18h45 de hoje, o estado registrava 240 casos confirmados, 214 na cidade de São Paulo, 6 em São Caetano do Sul, 6 em Santo André, 3 em São Bernardo do Campo, e 1 em cada uma das seguintes cidades: Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna.