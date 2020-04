Artesãs do Rio de Janeiro vão confeccionar 1,8 milhão de máscaras

A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Assistência Social e Direitos Humanos, além da Feira de Artes e Artesanato (FeirArtes), vai confeccionar 1,8 milhão de máscaras que serão distribuídas nos meses de abril e maio aos profissionais dos serviços essenciais que precisam ir às ruas neste momento de isolamento social.

As máscaras serão produzidas por 500 costureiras de 25 comunidades do Rio e cerca de 100 artesãs da FeirArtes. Foram investidos R$ 4 milhões na compra de material e remuneração dos trabalhadores.

O secretário de Cultura, Adolfo Konder, destacou hoje (15) que “é hora de unirmos forças em prol de toda população. Essa é uma ação que demonstra o quanto a prefeitura do Rio, por meio de suas secretarias, está empenhada no combate ao coronavírus, assim como no bem-estar e cuidado de toda população, sobretudo daqueles que estão na linha de frente, saindo às ruas diariamente para trabalhar".

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Tia Ju, acrescentou que a medida vai ajudar na prevenção da covid-19. "Sabemos da dificuldade que todos estão encontrando para a aquisição desse material de proteção. Inclusive, os setores da administração pública de todo país”. A secretária admitiu que embora a máscara de tecido não barre 100% da carga de vírus exalada ou inalada no ambiente, ela pode bloquear entre 60% e 70%. “Assim, a carga de vírus depositada em superfícies diminui e, consequentemente, a transmissão do vírus também cai. Graças ao trabalho destas costureiras, conseguiremos disponibilizar este material de forma mais rápida para as pessoas que realmente precisam sair de casa", completou.

Para evitar aglomerações, as máscaras serão confeccionadas nas residências dos trabalhadores. Todo material utilizado seguirá o padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e passará pelo processo de esterilização.

Cerca de 4 mil máscaras já foram confeccionadas e estão passando por um processo de esterilização, antes de serem embaladas e distribuídas. Haverá também distribuição de máscaras em estações de trem, metrô e BRT para as pessoas que precisam sair para trabalhar, informou a prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa. (Alana Gandra)