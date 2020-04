Brasil ultrapassa marca de 10 mil casos de covid-19

O ministério da Saúde divulga, na tarde de hoje (04), os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, é de 10.278. O número de mortes é de 431. O estado de São Paulo lidera tanto em número de casos (4.466) quanto em mortes (260).

região: confirmados: óbitos: Norte 527 16 Nordeste 1.642 59 Sudeste 6.295 329 Centro-Oeste 675 10 Sul 1.139 17 TOTAL 10.278 431 (4,2% de mortalidade)

Acompanhe a coletiva ao vivo: