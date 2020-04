Campanha contra covid-19 começa a ser divulgada nas estradas

O SOS Estradas, em parceria com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) e outras entidades, começou hoje uma campanha informativa sobre a prevenção da covid-19 nos pontos de parada em estradas do país. A previsão é de que as informações cheguem para caminhoneiros, além de funcionários e frequentadores de pontos de parada em rodovias federais e estaduais.

A campanha orienta, por exemplo, a dar preferência às paradas de apoio que ofereçam banho e alimentação saudável; evitar aglomerações, mantendo distância de 1,5 metro de qualquer pessoa; não compartilhar utensílios pessoais, principalmente, talheres e copos; e observar se as mesas do refeitório ou restaurante estão com distância segura de um metro, no mínimo.

Segundo a SOS Estrada, as informações serão distribuídas por meio de e-mails, folhetos impressos e pôsteres colocados nos banheiros desses locais de maior circulação de pessoas nas rodovias. O material contempla informações sobre sintomas, grupo de risco, atitudes preventivas desde os cuidados dentro do veículo e durante todo o percurso até como agir nas paradas para descanso e alimentação, além de orientações para higiene pessoal.

“Para tentar conter o avanço da doença no Brasil, várias entidades ligadas ao 'universo do asfalto' se reuniram para levar mais informação aos trabalhadores que, de uma maneira ou de outra, estão nas estradas brasileiras arriscando suas vidas”, divulgou a entidade.