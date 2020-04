Estado do Rio de janeiro registra mais 60 mortes pelo novo coronavírus

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais 60 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, chegando ao total de 854 óbitos. O aumento em um dia foi o segundo maior desde a confirmação do primeiro caso de covid-19 no estado, em 5 de março, e fica atrás apenas do recorde de 61 mortes registrado na última terça-feira (28).

Os dados são do balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde, que investiga a possibilidade de outras 294 mortes terem relação com a doença, que já fez mais de 230 mil vítimas no mundo.

Foram confirmados no estado mais 584 casos de covid-19, o que faz com que o Rio de Janeiro some 9.453 doentes com diagnóstico positivo.

As cidades com números mais elevados de covid-19 no estado continuam a ser a capital, com 5.903 casos e 535 mortes; Duque de Caxias, com 395 casos e 70 mortes; e Nova Iguaçu, com 372 casos e 35 mortes.

Até o balanço de ontem 4.567 pessoas já haviam se recuperado da doença no estado do Rio de Janeiro.