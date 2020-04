Hospital de campanha do Anhembi registra segunda morte por covid-19

O hospital de campanha do Anhembi, na capital paulista, registrou esta semana a segunda morte por coronavírus. A confirmação só ocorreu no boletim apresentado hoje (22) mas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, ela ocorreu no dia 20 de abril (segunda-feira). A segunda morte no hospital é de um paciente que completaria 73 anos no mês que vem. Ele não tinha comorbidade e foi internado na unidade no dia 19 de abril.

Com isso, já são três as mortes ocorridas nos hospitais de campanha de São Paulo. A primeira ocorreu no dia 12 de abril, no hospital de campanha do estádio do Pacaembu, de um homem de 36 anos que tinha doença de chagas. A segunda ocorreu no sábado (18), também no Anhembi. O paciente tinha 79 anos e apresentou piora clínica, vindo a falecer na noite de sábado.

Os dois hospitais de campanha de São Paulo têm 266 pessoas internadas hoje (22) por coronavírus. No hospital de campanha do Pacaembu, a ocupação de leitos hoje estava próxima a 50%. Dos 200 leitos existentes no local, 94 estavam ocupados, sendo que três desses pacientes estavam internados na sala de estabilização (equipada para atender pacientes em estado mais grave). Um paciente desse hospital teve alta hoje.

Já no hospital do Anhembi, 172 pacientes estavam internados hoje por causa do coronavírus, sendo que oito deles estavam na sala de estabilização. Nas últimas 24 horas, 20 pacientes do hospital do Anhembi tiveram alta e sete precisaram ser transferidos após agravamento do seu estado clínico.

Os hospitais de campanha foram criados para atender pacientes com coronavírus em situação de baixa ou média complexidade. Esses hospitais têm portas fechadas: os pacientes só chegam a eles transferidos de outras unidades.

Segundo a secretaria, a cidade de São Paulo tem, até hoje, 11.383 casos confirmados de coronavírus, com 919 óbitos. Estão em investigação 44.144 casos e 1.442 mortes.