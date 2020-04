Prefeitura do Rio mantém escolas fechadas até 30 de abril

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, determinou a manutenção dos fechamento das escolas e creches municipais até o dia 30 de abril. Anteriormente, o prazo inicial era até a próxima segunda-feira, dia 13. Ele falou com a imprensa nesta quarta-feira (8), durante vistoria ao hospital de campanha que está sendo finalizado no centro de convenções Riocentro.

“Nosso gabinete de crise contra a covid-19 deliberou hoje que as escolas vão continuar fechadas. A avaliação é de que a curva de contágio do coronavírus ainda está crescente. Temos, portanto, que seguir as recomendações da comunidade científica e manter protegidas e em casa as crianças”, disse o prefeito.

Crivella anunciou que começa nesta quinta-feira (9) a distribuição do cartão do Banco do Brasil que permite a familiares das crianças da rede municipal de ensino inseridas nos programas Bolsa Família e Cartão Carioca buscarem cestas básicas nos supermercados.

“São mais ou menos 80 mil crianças que vão ser assistidas nesse primeiro momento. Cada uma vai receber uma cesta básica com o cartão do Banco do Brasil, que vai valer em toda a rede de supermercados do Rio de Janeiro”, disse.

O hospital de campanha do Riocentro está sendo construído pela prefeitura e já está com 85% das obras prontas. A unidade terá 500 leitos para pacientes com o novo coronavírus, sendo 400 de clínica médica e 100 de unidade de terapia intensiva. Haverá também um pequeno centro cirúrgico. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da prefeitura.