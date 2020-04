Rio de Janeiro retoma hoje vacinação contra a gripe

A vacinação contra a gripe foi retomada hoje (7) no Rio de Janeiro, após a prefeitura da cidade distribuir ontem (6) as 265 mil doses nas 233 unidades da rede de atenção primária à saúde. A vacinação foi suspensa na quinta-feira (2) porque as doses haviam acabado. Devem se vacinar os maiores de 60 anos e profissionais de saúde.

As clínicas da Família e centros municipais de Saúde funcionam das 8h às 17h. Os cinco postos do Detran-RJ que estão vacinando pelo sistema drive thru abrem das 10h às 15h, mas por volta das 9h de hoje já havia fila de carros no posto do Largo do Machado, no Flamengo.

Testes

A partir de hoje, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começa a fazer a testagem rápida de diagnóstico da covid-19 em seus profissionais de saúde. A iniciativa integra o lançamento nacional da campanha Unidos contra o Coronavírus, uma ação da iniciativa privada em apoio ao setor público no enfrentamento da pandemia.

Capotes

A cadeia produtiva do carnaval também entrou na roda do combate ao coronavírus. As costureiras da escola de samba Unidos de Vila Isabel começam hoje a confeccionar capotes descartáveis para profissionais de saúde da rede municipal. A Unidos de Padre Miguel iniciou o mesmo trabalho no fim de semana.

Com as escolas fechadas, os ônibus que transportam estudantes passaram a ser utilizados para a locomoção de mais de 4 mil servidores das secretarias de Saúde e Assistência Social e Direitos e da Guarda Municipal que moram na Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Os agentes da Guarda Municipal recebem, a partir de hoje (7), material de proteção individual. Foram adquiridos para a corporação 15 mil máscaras e 8 mil frascos de álcool em gel de 100 mililitros (ml). Em duas compras em março, a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública receberam luvas, máscaras, álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha, água sanitária e alvejante para a limpeza da sede, bases operacionais e higienização das viaturas.