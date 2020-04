Urbanistas lançam cartilha sobre Covid-19 para moradores de rua

Uma cartilha com orientações para a população em situação de rua em relação ao novo coronavírus (Covid-19) será lançada (3) no Rio de Janeiro. Outra cartilha, que também será lançada , é voltada para voluntários que atendem a esses moradores.

Os documentos são uma iniciativa do grupo Urbanistas contra o Corona, em parceria com o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Rio (Sisejufe) e com a Pastoral da População de Rua. O texto contará com suporte técnico de médicos e outros voluntários e estará disponível para todo o país, com distribuição gratuita.

A cartilha voltada aos moradores de rua, que tem quatro páginas, será impressa e distribuída em locais onde eles costumam frequentar em busca de alimentos.

Entre as orientações, que são complementadas por ilustrações, estão evitar aglomerações, não compartilhar itens, não abraçar ou apertar a mão de outras pessoas e colocar o braço sobre a boca ao tossir.

Também há informações sobre onde buscar abrigo e alimentos, onde se higienizar e para onde se dirigir caso apresente sintomas de covid-19.

As duas cartilhas podem ser impressas no site da Sisejufe.