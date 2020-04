Vacinação contra gripe no Rio de Janeiro será retomada amanhã

A vacinação contra a gripe nas unidade da prefeitura do Rio de Janeiro será retomada amanhã (7), após a imunização ter sido suspensa na quinta-feira (2) por falta de doses. Em uma transmissão ao vivo na noite de ontem (5), o prefeito Marcelo Crivella anunciou a chegada de 265 mil doses de vacina.

Na mesma transmissão, a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Patrícia Guttmann, informou que as doses serão distribuídas ao longo do dia de hoje (6) para o trabalho ser retomado a partir de amanhã (7).

“Estamos recebendo as vacinas, as unidades estão sendo reabastecidas e terça-feira já normaliza. Vamos voltar a ter o drive thru no Detran e vamos retomar a vacinação nas unidades, mantendo a vacinação dos maiores de 80 anos em domicílio, priorizando os asilos e as unidades de longa permanência de idosos”.

A campanha de vacinação inclui, neste primeiro momento, as pessoas com mais de 60 anos e os profissionais de saúde. De acordo com a SMS, em duas semanas foram aplicadas 807 mil doses, atingindo 75% do público alvo.

A vacinação é oferecida nas 233 unidades de Atenção Primária, que inclui os centros municipais de saúde e as clínicas da família. Outra opção são os cinco postos do Detran-RJ que ficam abertos de 10h às 15h. Estão disponíveis para a vacinação em drive thru os postos do Detran de Campo Grande, da Ilha do Governador, da Barra da Tijuca, do Largo do Machado e da Tijuca.

Não haverá mais vacinação no Riocentro.

Os 35 mil idosos acima de 80 anos cadastrados nas clínicas da família estão sendo vacinados em domicílio.

Covid-19

Na transmissão, a coordenadora fez um balanço dos casos do novo coronavírus (covid-19) no município. Segundo os dados da noite de ontem (5), o Rio de Janeiro tem 1.068 casos confirmados da covid-19 e 4.471 classificados como prováveis.

Foram confirmadas até o momento 42 mortes pela doença na cidade e outros 44 óbitos aguardam os exames para a confirmação.

Ao todo, 253 pessoas estão internadas em hospitais da cidade, sejam eles públicos ou privados, com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), um dos sintomas da covid-19.