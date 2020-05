Covid-19: profissionais da saúde terão gratuidade em transporte no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou lei que autoriza a concessão de isenção de tarifa no transporte público intermunicipal a servidores públicos da saúde, durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Com isso, esses trabalhadores poderão acessar ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas.

O texto foi aprovado no início de abril pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Para ter acesso à gratuidade, o profissional terá que apresentar identidade funcional ou contracheque de servidor público.

A covid-19 já matou 1.019 pessoas no estado, segundo dados divulgados na noite de ontem (3). Até o momento já foram confirmados 11.139 casos da doença no Rio de Janeiro.