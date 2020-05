Estado do Rio registra mais de 5 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 5.344 óbitos por covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até este domingo (31), são 53.388 casos confirmados. Ainda conforme o órgão, há 1.293 mortes em investigação e 260 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 38.735 pacientes se recuperaram da doença.

Nas últimas 24 horas foram mais 67 vítimas do novo coronavírus (Sars-Cov 2) no estado. Ontem, dados da secretaria indicavam 5.277 mortes por covid-19, com 198 óbitos registrados nas 24 horas anteriores. No total, eram 52.420 casos confirmados, sendo que 37.470 tinham se recuperado.

O município do Rio de Janeiro tem 29.157 casos. O número de mortes chegou a 3.578. Depois da capital, Niterói, na região metropolitana, é a cidade com mais casos registrados (3.065) e 104 mortes. Em número de óbitos, o segundo município é Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (250). Em Caxias há 1.502 casos confirmados de covid-19.