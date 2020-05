Rio de Janeiro bate recorde de mortos em um dia

As mortes provocadas pelo novo coronavírus no estado do Rio ultrapassam 3 mil vítimas e bateram um novo recorde com mais de 200 óbitos nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro foram registrados, até esta terça-feira (19), 27.805 casos confirmados e 3.079 óbitos por covid-19 no estado. Há ainda 994 mortes em investigação e 218 casos foram descartados.

Até o momento, entre os casos confirmados, 21.961 pacientes se recuperaram da doença.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 227 mortes, mas a secretaria esclarece que os óbitos não ocorreram nesse período de tempo, porque muitos estavam em investigação e foram confirmados por meio de testes de laboratório.

A capital fluminense continua liderando os casos confirmados da doença entre os 92 municípios do Rio, com um número bem superior às demais cidades do estado.

O Rio de Janeiro tem 14.531 casos confirmados da covid-19. Em seguida vem Niterói (1.968 casos), Nova Iguaçu (1.172), Duque de Caxias ( 1.158), São Gonçalo ( 856) e São João de Meriti (604). A cidade de Volta Redonda, na região do Médio Paraíba, tem 545 casos.

A cidade do Rio de Janeiro também lidera o número de mortes, com 2.135 óbitos. Depois vem Duque de Caxias (151), Nova Iguaçu (99), São Gonçalo (73), Niterói ( 65), Belford Roxo (54) e São João de Meriti, com 53 mortes.

Nas últimas semanas, a capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou, passando de 900 para até 1.800 amostras analisadas por dia. Casos de óbitos também podem ser confirmados por critérios clinico-laboratoriais, ou por exames em laboratórios privados habilitados.