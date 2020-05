Rio de Janeiro tem 2,7 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro tem 2.715 mortos pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Foram mais 101 mortes confirmadas neste domingo (17). Há ainda 952 óbitos em investigação e 206 foram descartados.

Segundo o boletim divulgado hoje (17) pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado registrou 22.238 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Até o momento, entre os casos confirmados, 17.557 pacientes se recuperaram da doença no estado.

A capital concentra 12.921 casos da doença, com 1.841 mortes. Em seguida vem Niterói com 1.188 casos confirmados e 65 óbitos; Duque de Caxias, com 919 casos e 145 mortes, e Nova Iguaçu, com 766 casos e 95 mortes.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que os casos e óbitos registrados no boletim não ocorreram nas últimas 24 horas. Afirmou ainda que, na última semana, a capacidade de testagem do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e laboratórios parceiros dobrou, passando de 900 para até 1,8 mil amostras analisadas por dia.