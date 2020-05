RJ: ministro da Saúde libera 42 leitos para covid-19 em Bonsucesso

O ministro da Saúde, Nelson Teich esteve vistoriando (9), o Hospital Federal de Bonsucesso, referência para o tratamento do novo coronavírus (covid-19). Na visita, o ministro conheceu junto com o corpo clínico do hospital os leitos preparados para receber pacientes vítimas da covid-19. Na chegada do ministro ao prédio houve uma manifestação, mas Teich seguiu com a visita e percorreu com a equipe médica as instalações do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) preparado para receber pacientes do novo coronavírus. A visita foi longa e o ministro percorreu sala por sala onde ficarão internados os pacientes da doença.

Após a saída, o ministro publicou no Twitter que visitou o Hospital Federal de Bonsucesso. "Aqui foram liberados 42 leitos para o novo coronavírus entre (8) e (9). No Rio, buscamos uma ação integrada contra a doença e avançamos no atendimento às necessidades da saúde da população”. Hoje visitei o Hospital Federal de Bonsucesso. Aqui foram liberados 42 leitos para #coronavírus entre ontem e hoje. No Rio, buscamos uma ação integrada contra a doença e avançamos no atendimento às necessidades da saúde da população. #combateaoCoronaVirus pic.twitter.com/w1MZQjdDFG — Nelson Teich (@TeichNelson) May 9, 2020 O Ministério da Saúde tinha anunciado que para combater a pandemia o Hospital Federal de Bonsucesso seria referência no tratamento de casos do novo coronavírus, com 170 leitos para cuidar da doença. Esse número poderia chegar a até 240 pacientes, caso pessoas suspeitas fossem submetidas a testes e o diagnóstico fosse positivo. Nesse caso, as enfermarias coletivas também seriam utilizadas para tratamento. Nelson Teich disse que vai dar detalhes da visita de dois dias ao Rio, em entrevista com os jornalistas na próxima -feira (11), em Brasília.