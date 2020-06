Covid-19: Rio registra mais de 300 mortes pelo segundo dia seguido

Pelo segundo dia consecutivo, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 300 mortos pela covid-19 em 24 horas.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, foram confirmados até esta quinta-feira (4) 60.932 casos e 6.327 mortes pelaa covid-19 no estado.

Somente foram registrados 317 óbitos. (3), foi o dia em que o Rio registrou mais mortes pela doença: 324. De acordo com o boletim da Secreataria de Saúde, há ainda 1.180 óbitos em investigação e 367 foram descartados.

Até o momento, entre os casos confirmados, 45.319 pacientes se recuperaram da doença.