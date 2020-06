Número de mortos por covid-19 no Rio supera 7 mil

O número de mortes por covid-19 no estado do Rio de Janeiro passou hoje (10) de 7 mil, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde. Com a confirmação de mais 210 óbitos, o número acumulado chegou a 7.138 desde 19 de março, quando foi registrada a primeira morte no estado.

O Rio de Janeiro confirmou 74.373 infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 57.933 pessoas se curaram da doença. O primeiro caso da doença no estado foi confirmado pelas autoridades de saúde em 5 de março.

O município do Rio de Janeiro chegou a 38.960 casos confirmados no balanço desta quarta-feira. A segunda cidade que mais confirmou diagnósticos desde o início da pandemia foi Niterói, com 4.280 casos.

São Gonçalo (2.622) e Nova Iguaçu (2.408) são os outros municípios que ultrapassam 2 mil casos confirmados no estado. Duque de Caxias está próxima desse patamar, com 1.957 casos.

No interior, Macaé, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda são as cidades com mais ocorrências da doença.