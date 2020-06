Rio tem primeiro dia útil de reabertura do comércio de rua

Hoje (29) é o primeiro dia da reabertura do comércio de rua na cidade do Rio de Janeiro. O setor foi autorizado a reabrir desde sábado (27) com horário reduzido, de 11h às 17h, após ser fechado no dia 24 de março por causa da pandemia da covid-19.

A previsão do plano de reabertura era que o comércio de rua retomasse a partir de quinta-feira (2), mas a prefeitura resolveu antecipar a data por causa da diminuição do número de óbitos pelo novo coronavírus na cidade e o aumento de leitos disponíveis para tratamento da doença na rede de saúde.

As lojas que reabrirem têm que seguir regras para o funcionamento, como oferecer álcool em gel para os clientes, manter o ambiente aberto e ventilado e controlar o acesso ao estabelecimento ao máximo de um terço da capacidade.

No sábado, a vigilância sanitária inspecionou 78 estabelecimentos e aplicou 58 multas por descumprimento das regras. Foram quatro infrações por ausência do uso de máscara por funcionários; nove por consumo no local; dez por aglomeração na porta; 11 por falta de limpeza e ausência de insumos de higiene; e 24 por falta de licença sanitária.

Está mantida para o dia 2 a volta das academias de ginástica, bares e restaurantes, com restrições.