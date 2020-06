São Paulo tem mais de 134 mil casos confirmados de coronavírus

O balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo revela que o estado tem, até este momento, 134.565 casos confirmados do novo coronavírus, com 8.842 óbitos. Há 4.531 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus, além de 7,7 mil internadas em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 71% e, na Grande São Paulo, de 80,5%. Já o número de pacientes que receberam alta após terem estado internados por causa do novo coronavírus chegou a 24.616 pessoas nesta sexta-feira (5).

Respiradores

O governador João Doria informou que mais 700 respiradores deverão ser entregues nos hospitais públicos do estado até o final da próxima semana. Até ( 977 respiradores, disse Doria. E, com isso, serão entregues, no total, mais 1,6 mil novos leitos à rede pública do estado.

“Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI entregue”, afirmou o governador.

De acordo com Doria, o estado tem 7.122 leitos de UTI, o dobro do que tinha no início da pandemia.