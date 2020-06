SP abre inscrição para voluntários no combate ao novo coronavírus

A Secretaria estadual da Saúde de São Paulo abriu inscrições para voluntários que queiram ajudar no combate ao coronavírus no estado. Os inscritos poderão colaborar em uma das unidades da secretaria localizadas na capital ou no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos.

Os voluntários poderão atuar em dois projetos: um disponível para pessoas com qualquer tipo e nível de formação e carreira profissional, e outro focado em estudantes ou formados em cursos da área de saúde.

Aos estudantes, as horas de atividades prestadas poderão ser consideradas como aditivas e complementares ao conteúdo curricular, caso esteja previsto no projeto pedagógico do curso. O Projeto de Voluntários Acadêmicos da Área das Ciências da Saúde é voltado para estudantes e graduados, de 18 a 59 anos, que poderão atuar em diversas áreas como assistência social, biologia ou biomedicina, enfermagem e técnico de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e técnico de laboratório. São 420 vagas. A inscrição pode ser feita por meio da internet.

Qualquer pessoa entre 18 e 59 anos pode participar do Projeto de Voluntários. Elas ajudarão em atividades como recebimento e entrega de materiais, recepção e atendimento, call center, orientação aos usuários das unidades, atividades administravas, entre outras. São oferecidas 300 vagas em dez hospitais da capital. As inscrições para o projeto podem ser feitas pela internet.

Todas as atividades voluntárias são desenvolvidas em caráter complementar, sem vínculo empregatício ou remuneração, e não substituem cargos e empregos ocupados por profissionais.