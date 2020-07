Número de mortes por covid-19 sobe para 12.835 no estado do Rio

Boletim divulgado neste domingo (26) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) informa que, até agora, foram confirmados no estado 156.325 casos de covid-19 e 12.835 mortes pela doença.

Há 1.052 óbitos em investigação e 318 foram descartados. De acordo com a SES, entre os casos confirmados, 134.419 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense tem o maior número de casos confirmados de covid-19 no estado: 69.570. Em seguida, aparecem os municípios de Niterói (8.682), São Gonçalo (7.879), Duque de Caxias (5.542), Macaé (5.184), Nova Iguaçu (4.006), Angra dos Reis (3.647), Itaboraí (3.183) e Volta Redonda (3.100).

São Sebastião do Alto, com 15 registros, e Rio das Flores, com 12, são os municípios com menor número de casos no estado.



Da mesma forma, o município do Rio de Janeiro tem o maior número de mortes pela doença (8.023), seguido por São Gonçalo (571), Duque de Caxias (527), Nova Iguaçu (417), São João de Meriti (307), Niterói (292) e Belford Roxo (206).

As cidades com menor número de óbitos pela covid-19 são Areal, Bom Jesus do Itabapoana, Engenheiro Paulo de Frontin e Miracema (três, cada); Bom Jardim, Carmo, Mendes, Natividade, Rio das Flores e Santa Maria Madalena (dois, cada); e Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Comendador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Itatiaia, Macuco, Quatis e São Sebastião do Alto (um, cada).