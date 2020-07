Rio chega a mais de 134 mil casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro teve, até esta quarta-feira (15), 11.757 mortes pelo novo coronavírus (covid-19) e 134.449 casos confirmados. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, há 1.144 óbitos em investigação e 308 foram descartados. Entre os casos confirmados, 114.351 pacientes se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 133 óbitos pela doença.

Do total de 11.757 mortes de covid-19 no estado, a cidade do Rio de Janeiro tem o maior número de óbitos, com 7.500. Em seguida vem São Gonçalo (530); Duque de Caxias (491); Nova Iguaçu (382); São João de Meriti (265); Niterói (255); Belford Roxo (193); Magé (149); Campos dos Goytacazes ( 147); Itaboraí (144); Mesquita (116); Petrópolis (114); Macaé (97); Volta Redonda ( 96); Nilópolis ( 94) e Angra dos Reis ( 93).

O município do Rio de Janeiro lidera também o número de infectados, com 65.489 casos de covid-19. Em seguida vem Niterói com 7.457 casos, São Gonçalo (6.493); Nova Iguaçu ( 3.699); Duque de Caxias (3.684); Macaé (3.583); Itaboraí ( 2.834); Angra dos Reis ( 2.545); Campos dos Goytacazes (2.236); Volta Redonda ( 2.234); São João de Meriti (1.920); Magé ( 1.861); Queimados ( 1.857); Itaguaí (1.719); Belford Roxo (1.628); Maricá (1.610); Teresópolis ( 1.318);Cabo Frio (1.085); Itaperuna (1.032) e Petrópolis (955).