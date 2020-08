Rio de Janeiro tem 14.728 mortes por covid-19

Desde o início da pandemia, foram confirmados 199.480 casos confirmados da doença e 14.728 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19) no estado do Rio de Janeiro desde o início da pandemia, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Há 1.093 óbitos em investigação e 336 foram descartados. Entre os casos confirmados, 179.501 pacientes se recuperaram da doença.

Das 14.728 mortes de covid-19 no estado, a capital fluminense lidera o número de óbitos, com 8.931. Depois vem São Gonçalo, na região metropolitana, segundo colégio eleitoral do estado , com 624 mortes. A seguir vem Duque de Caxias (609); Nova Iguaçu (475); São João de Meriti (349); Niterói (330); Campos dos Goytacazes (267); Belford Roxo (235); Itaboraí (182); Magé (178); Volta Redonda (163); Petrópolis (156); Mesquita (145); Angra dos Reis (137); Nilópolis (136); Macaé (123); Itaguaí (101); Teresópolis (98) e Cabo Frio (95).

O município do Rio de Janeiro também lidera o número de casos confirmados, com 82.188. Em seguida vem Niterói (10.134); São Gonçalo (10.070); Duque de Caxias (6.993); Macaé (6.600); Belford Roxo (5.454); Nova Iguaçu (4.844); Volta Redonda (4.830); Angra dos Reis (4.379); Campos dos Goytacazes (3.901); Itaboraí (3.703); Teresópolis (3.261); Magé (2.729); São João de Meriti (2.670); Maricá (2.662); Itaperuna (2.282); Queimados (2.142);Itaguaí (2.014); Três Rios (2.014); Nova Friburgo (1.940) e Cabo Frio (1.811).