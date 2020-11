Covid-19: Brasil tem 171,9 mil mortes e 6,23 milhões de casos

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de óbitos relacionados à pandemia do novo coronavírus chegou hoje (27) a 171.971. Entre ontem e hoje, foram registradas 511 novas mortes. Ontem, o sistema do Ministério da Saúde indicava 171.460 mortes por covid-19 desde o primeiro caso. Ainda há 2.177 óbitos em investigação.

Com 6.238.093 casos registrados no Brasil desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde aponta que a taxa de recuperação está em 88,8%, com 5.536.355 pessoas consideradas recuperadas da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 33.873 diagnósticos positivos para covid-19.

Os novos dados sobre a pandemia estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27). O órgão divulga a cada dia um balanço a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Em geral, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.

Estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são:

» São Paulo (41.902)

» Rio de Janeiro (22.448)

» Minas Gerais (9.948)

» Ceará (9.568)

» Pernambuco (8.999)

As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são:

» Acre (722)

» Roraima (724)

» Amapá (802) - dado relativo ao dia 25

» Tocantins (1.157)

» Rondônia (1.535) - dado relativo ao dia 25