Cristo Redentor será iluminado hoje de vermelho

O Cristo Redentor ficará iluminado de vermelho hoje (23), das 19h às 20h, até quarta-feira (25), o Dia Nacional do Doador de Sangue. A ação faz parte da campanha “Somos Todos do Mesmo Sangue, promovida por hemocentros de todo o país. A cor vermelha vai aparecer progressivamente no monumento, como uma bolsa de sangue sendo preenchida.

A iniciativa lembra a importância do doador, principalmente durante a pandemia, período em foi registrada queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do país. “O objetivo é reconhecer a importância daqueles que já são doadores, por seu gesto de generosidade, e incentivar aqueles que ainda não doaram, a fim de manter o abastecimento dos bancos de sangue. Doar sangue é doar vida", disse o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

Durante a campanha, cada hemocentro vai desenvolver ações locais para incentivar a participação de doadores.

No Rio de Janeiro, além da iluminação do Cristo Redentor, o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio, fez parceria com o aplicativo de transporte Uber para oferecer o desconto de R$ 20 em corridas de ida e volta para casa aos doadores.

A roda gigante Rio Star também será iluminada, e os primeiros doadores receberão ingressos para visitar a atração turística.

Embaixador

O embaixador da campanha no estado do Rio é o jogador do Flamengo Diego Ribas. “Me senti muito honrado em ser convidado a fazer parte dessa campanha incrível. Doar sangue é algo que precisa ser reforçado todos os dias e estamos aqui para lembrar disso durante essa data tão importante”, afirmou o atleta.

Dados do Ministério da Saúde indicam que 1,8% da população doa sangue de forma regular, mas o percentual fica um pouco abaixo do ideal de 2% definido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Em países da Europa, a doação regular chega a 5%.

Para o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim, a união dos hemocentros para incentivar a doação de sangue tem um significado muito importante. “Só é possível garantir a continuidade das coletas de sangue durante a pandemia com uma grande corrente de solidariedade”, afirmou.

Todas as regras para doação podem ser conferidas nas redes sociais do Hemorio. Os interessados podem ligar para o telefone 0800-282-0708. As doações periódicas são essenciais para manter os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas, por exemplo, em tratamentos contra o câncer.