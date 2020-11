Recuperado de desidratação, ministro da Saúde recebe alta nesta manhã

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar às 11h30 de hoje (1º), em Brasília.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o ministro “está bem e já recuperado do quadro de desidratação”. “O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da covid-19”, acrescentou o ministério.

Diagnosticado com a doença no último dia 21, Pazuello foi internado na última sexta-feira (30) em um hospital particular de Brasília, com quadro de desidratação.

Segundo o Ministério da Saúde, após receber alta de um hospital particular, em Brasília, Pazuello seguiu para o Hospital das Forças Armadas “para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para covid-19”.

“O estado de saúde do ministro é estável. O procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar”, acrescentou o ministério.

* Matéria atualizada às 14h2 para acréscimo de informação.