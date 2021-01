Rio faz ação de proteção à vida em locais de grande aglomeração

A prefeitura do Rio fez, na madrugada de hoje (16), uma ação integrada com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, em estabelecimentos comerciais do Leblon, na zona sul, da Barra da Tijuca, zona oeste e da Lapa, região central da cidade, visando observar o cumprimento de medidas de proteção à vida da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A operação ocorreu em locais de alto risco de alerta para a covid-19. Os três bairros se encontram na situação de grande aglomeração.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, acompanhou os trabalhos no Leblon. Com apoio da Polícia Militar, o comboio percorreu o comércio da rua Dias Ferreira e da Avenida Ataulfo de Paiva, alertando os proprietários e frequentadores sobre a importância de seguir as regras estabelecidas para evitar a propagação da covid-19.

Ele disse que a Seop está coordenando a ação de conscientização e orientação dos comerciantes e da população com relação ao cumprimento das medidas de proteção à vida, tendo em vista os riscos de cada região administrativa em relação à transmissibilidade da covid-19. Nos estabelecimentos comerciais visitados, os técnicos da prefeitura conversaram com os proprietários de bares e restaurantes.

O secretário de Ordem Pública disse, ainda, que “a receptividade das equipes é muito positiva. Os comerciantes estão se colocando à disposição e se mostram preocupados com o avanço da pandemia. Agora, esperamos ver essa preocupação refletida em atos concretos de cumprimento às medidas de proteção à vida. Justamente para que a gente possa, em uma próxima visita, constatar o cumprimento das regras. E, assim, conseguirmos baixar o nível de transmissibilidade do novo coronavírus”, finalizou.