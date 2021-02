Região metropolitana de SP precisa de doações de sangue

Os bancos de sangue que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão em estado crítico e precisam de doações, informou a prefeitura da capital e a Fundação Pró-Sangue. A ação solidária consiste em doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos, intervenções médicas, feridos e pacientes de doenças crônicas graves.

Os tipos sanguíneos O-, O+, A-, A+ e B- estão com volume em estado crítico. A quantidade é suficiente para suprir o abastecimento por apenas 1 dia.

Bancos de sangue estão seguros

Para garantir a segurança dos doadores, os bancos de sangue adotaram medidas contra o coronavírus. Com a finalidade de evitar aglomerações, os atendimentos são feitos com hora marcada. Além disso, locais como salas de espera e de coleta foram redimensionados para evitar o contato próximo entre as pessoas.

Vacina e doação

As pessoas que foram vacinadas contra Covid-19 devem esperar um curto prazo para doar. No caso de quem tomou a CoronaVac, o prazo é de 48h. Para quem foi imunizado com a vacina da AstraZeneca/Oxford, a espera deve ser de 7 dias após cada dose.

Importância da doação

Por mês, cerca de 20 mil pessoas recebem as bolsas de sangue da Fundação Pró-Sangue. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. A entidade destaca que o sangue é insubstituível e, por isso, é importante manter os estoques sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar.

Para doar sangue procurar um banco de sangue a agendar o atendimento. Clique aqui e confira os locais de doação na cidade de São Paulo.

No estado de São Paulo, as doações podem ser feitas nos seguintes hemonúcleos:

Hemonúcleos no estado de São Paulo:

Hemonúcleo de Araçatuba Av. Arthur Ferreira da Costa, 330 - Aviação

Araçatuba

Hemonúcleo de Araraquara Rua Expedicionários do Brasil, 1.621 - Centro

Araraquara

Hemonúcleo de Barretos Rua Antenor Duarte Villela, 1.331 Dr. Paulo Prata

Barretos

Hemonúcleo de Bauru Rua Monsenhor Claro, 888 - Centro

Bauru

Hemonúcleo de Catanduva Rua 13 de Maio, 974

Centro, Catanduva

Hemonúcleo de Hematologia e Hemoterapia de Piracicaba Rua 13 de Maio, 974 - Centro

Catanduva

Hemonúcleo de Hematologia e Hemoterapia de Santos Rua Osvaldo Cruz, 197 - Boqueirão

Santos

Hemonúcleo de Taubaté Av. Inglaterra, 190 - Jardim das Nações

Taubaté

Hemonúcleo de Hemoterapia de Fernandópolis Rua Simão dos Santos Gomes, 266

Fernandópolis

Hemonúcleo de Hemoterapia de Franca Av. Dr. Hélio Palermo, 4.181 - Vila Santa Eugênia

Franca

Hemonúcleo de Hemoterapia de Presidente Prudente Rua Wenceslau Bras, 5 - entrada pela Av. Cel. Marcondes, embaixo da 2ª rampa do Pronto Socorro da Santa Casa

Presidente Prudente

Mais informações no site www.prosangue.sp.gov.br ou no Alô Pró-Sangue (11) 4573-7800.