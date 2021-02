Serrana, em SP, dá início à vacinação de adultos contra a covid-19

O município de Serrana, no interior paulista, iniciou hoje (17) a vacinação de toda a população adulta como parte de um ensaio clínico para avaliar a efetividade da CoronaVac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Devem ser imunizadas 30 mil pessoas no município que fica na região de Ribeirão Preto e tem população total estimada em 45 mil habitantes.

A cidade foi dividida em quatro regiões separadas por cores. De hoje até domingo (20) serão vacinados os moradores da Região Verde; em seguida serão os residentes da Região Amarela (24 a 27 de fevereiro), da Região Cinza (3 a 6 de março) e da Região Azul (10 a 13 de março). De hoje a sexta-feira, as oito escolas disponibilizadas para fazer a aplicação das doses estarão abertas das 14h às 20h30. No sábado e no domingo, das 8h às 15h30.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Serrana, Léo Capitelli, pede a colaboração e participação de toda a população. Ele solicitou ainda “muita calma e muita paciência” durante a imunização.

“A mesma escola que você tomar a primeira dose será a escola onde você tomará a segunda dose”, acrescentou o prefeito ao dar orientações à população. O governador de São Paulo, João Doria, acompanhou nesta manhã o início da imunização.

Estratégias

Chamado de Projeto S, a vacinação em massa em Serrana pretende determinar se a imunização pode efetivamente diminuir a transmissão do vírus. Há a possibilidade de que o imunizante apenas evite os casos mais graves, mas que o vírus continue circulando e causando novas infecções.

"Esses dois tipos de respostas são possíveis, e isso vai determinar as estratégias futuras, as estratégias vacinais que teremos que desenvolver para os próximos anos”, explicou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, durante o anúncio do projeto.

A participação dos cidadãos é voluntária, e o estudo está registrado na base de dados internacional ClinicalTrials.gov.