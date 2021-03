Comitê debate novas medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19

Após reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, nesta quarta-feira, integrantes do grupo fizeram um pronunciamento. Foram destacadas as medidas de enfrentamento à pandemia, como projeto aprovado pelo Senado nessa terça-feira (30) que prevê a contratação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a participação da iniciativa privada. Também foram discutidas medidas para ampliar a aplicação de vacinas.

A reunião teve a participação dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Confira o pronunciamento:

Criado neste mês, o comitê é uma instância de discussão entre os poderes da República e os estados para articulação de medidas de combate à pandemia no âmbito nacional, bem como no enfrentamento dos problemas econômicos, fiscais, sociais e de saúde decorrentes dela.

O comitê é composto pelo presidente da República, que o coordena; pelos presidentes do Senado Federal; da Câmara dos Deputados; e, na condição de observador, por uma autoridade designada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux. Autoridades representantes de órgãos e entidades, públicos e privados, e especialistas de notório conhecimento podem ser convidados a participar das reuniões.