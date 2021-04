Saúde atualiza informações sobre medicamentos para intubação

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, falou hoje (15) sobre o estado dos estoques do chamado kit intubação e sobre a importação e produção do medicamento.

#AoVivo | O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, realiza coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15), às 16h30, para atualizar a situação dos medicamentos de intubação no Brasil. Publicado por Ministério da Saúde em Quinta-feira, 15 de abril de 2021



Flexibilização de importação

Ontem (14), a Anvisa confirmou a liberação de importação direta de insumos para acelerar o acesso a medicamentos do kit intubação, usado no tratamento de pacientes graves internados com covid-19. A medida autoriza o registro e importação de medicamentos anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e de outros fármacos hospitalares usados no tratamento da covid-19 de empresas que ainda estão sem registro.

