Rio distribuiu 896,4 mil doses de vacina contra covid-19

O Rio de Janeiro realizou hoje (2) a 11ª entrega de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado. O total distribuído engloba 896,4 mil doses, sendo 825,4 mil de CoronaVac e 71 mil doses de Oxford/Astrazeneca.

De acordo com informação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá deviam retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da secretaria, em Niterói, região metropolitana do Rio. Já para os outros 88 municípios, a distribuição começou a ser realizada às 7h por helicópteros do governo fluminense.

Segurança pública

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) esclareceu que de acordo com a Nota Técnica 297, divulgada pelo Ministério da Saúde, no último dia 31, foi recomendada a vacinação dos “segmentos das forças de segurança e salvamento, bem como das forças armadas que vêm atuando diretamente nas ações de controle da pandemia”.

De acordo com o governo estadual, o quantitativo de vacinas destinado às forças de segurança será enviado de forma escalonada e proporcional. "Apesar da inclusão dessas categorias no contingente de vacinação, não haverá impacto sobre as doses enviadas aos municípios, que continuam sendo separadas de forma proporcional para cada grupo a ser vacinado", diz a nota.

A SES reforçou a importância do Calendário Único de Vacinação, cujo objetivo é unificar as ações de imunização contra a covid-19 e evitar o contágio e propagação do vírus em grupos que atuam em ações de enfrentamento da pandemia.

Distribuição de vacinas

Até ontem (1º), a SES recebeu do Ministério da Saúde 4.391.120 doses da vacina contra a covid-19, sendo 3.865.520 da CoronaVac e 525,6 mil da Oxford/AstraZeneca. Até o último sábado (27), foram distribuídas 3.477.720 doses dos imunizantes, sendo 2.734.760 para primeira aplicação e 742.960 para segunda aplicação. Ainda segundo a secretaria, até as 9h de ontem, haviam sido vacinadas no estado 1.228.026 pessoas com a primeira dose e 360.678 com a segunda. O vacinômetro pode ser acessado pelo site: https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/.