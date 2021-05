Casos de covid-19 recuam nos Estados Unidos

Mais da metade de todos os adultos dos Estados Unidos estão completamente vacinados contra a covid-19, disse a Casa Branca nesta terça-feira (25), cerca de seis semanas antes da meta do presidente Joe Biden de dar ao menos uma dose de vacina a 70% da população adulta até o dia 4 de julho.

A marca é alcançada no momento em que líderes federais, estaduais e municipais buscam avançar na distribuição de vacinas contra a covid-19 para pessoas que ainda não as receberam, ao mesmo tempo em que combatem a relutância, os temores e a desinformação sobre os imunizantes.

"Agora, com só mais uma semana de maio, metade de todos os adultos dos EUA estão totalmente vacinados", escreveu no Twiter Andy Slavitt, conselheiro sênior da Casa Branca para a covid-19.

Em toda a nação, as novas infecções de coronavírus se estabilizaram em um declínio contínuo à medida que mais pessoas se vacinam.

Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), disse nesta terça-feira que a contagem média de casos de sete dias do país está agora abaixo de 23 mil por dia, cerca de 25% menos do que na semana passada.

"Permaneço cautelosa, mas esperançosa de que elas continuarão com tendência de baixa", disse Walensky, acrescentando que as pessoas que ainda não estão totalmente vacinadas devem continuar seguindo a diretriz federal de distanciamento social e uso de máscaras durante o final de semana próximo do Dia do Memorial.