Segunda dose da CoronaVac é adiada por dez dias no Rio

Devido à falta de entrega de novas remessas da CoronaVac, será adiada a aplicação da segunda dose da vacina por dez dias no município do Rio. A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde. A capital fluminense, segundo a secretaria, manteve até agora a vacinação com a reserva técnica, mas o estoque se esgotou, como já havia ocorrido em outros municípios e estados do país.

De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, não haverá reposição da CoronaVac em quantidade suficiente antes do prazo informado pela secretaria.

Está mantida, no entanto, a vacinação com a segunda dose da CoronaVac para pessoas acamadas e idosos maiores de 70 anos que tomaram a primeira dose na capital. Já a vacinação de primeira e segunda doses com a vacina AstraZeneca será feita obedecendo o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde.