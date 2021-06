Fiocruz ajuda mães de crianças com necessidades especiais

Os 21 anos do Projeto Novos Caminhos, comemorados este ano, mostram a preocupação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), de cuidar das mães de crianças especiais atendidas pela instituição. “Cuidar de quem cuida” é a proposta do trabalho.

Regina Almeida, uma das responsáveis atualmente pelo projeto, disse à Agência Brasil que o objetivo principal é dar condições às mães com crianças especiais de aprenderem artesanato e conquistar uma forma de ter renda para a família. O projeto constitui também apoio terapêutico para as mães que acompanham os filhos internados e aquelas cujos filhos vão para casa, mas continuam precisando de atenção especial.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o projeto não teve condições de dar aulas presenciais e proporcionou às mães aulas no formato online, pelo Youtube e Facebook. “A gente disponibilizou um kit para as aulas”. No momento, o IFF/Fiocruz já retomou as aulas presenciais, que são dadas às segundas e quintas-feiras, embora com um número reduzido de alunos, para evitar aglomerações e seguindo todas as regras sanitárias, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e distanciamento. Algumas professoras com idade avançada ainda não retornaram ao IFF, explicou Regina.

Doações

O Projeto Novos Caminhos recebe doações de fraldas descartáveis, leite em pó, material de higiene pessoal, “porque às vezes muitas mães têm de internar os filhos e vêm despreparadas, sem nada”, material de higiene da criança. São aceitas também roupas e material de artesanato. Regina comentou que outro tipo de doação é feita pelas “madrinhas” que “adotam” um afilhado e têm responsabilidade mensal com doações fixas de fraldas, leite em pó, sondas. “Ajudam famílias cujas crianças especiais já estão em casa. É um programa de amadrinhamento”, classificou Regina.

Quem quiser doar para o projeto pode entregar os produtos na recepção do IFF, na Avenida Rui Barbosa, 716, Flamengo, zona sul do Rio, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, mencionando que é para o Novos Caminhos. Pode entrar ainda em contato com a equipe do projeto pelo e-mail caminhos@iff.fiocruz.br ou pelo telefone 21-25541769.

As crianças consideradas com necessidades especiais de saúde são denominadas “crianes”. Essas necessidades podem incluir o uso de medicação específica e contínua, equipamentos de auxílio à respiração, alimentação não oral, entre outras.

Tempo de luto

A coordenadora do projeto até 2019, Laura Santos, atualmente voluntária, disse que, ao nascer uma criança especial, todo o universo conhecido da mãe se modifica. “Percebemos que na primeira descoberta das limitações da criança, essa mãe vê todo o seu mundo conhecido desmoronar”. Acrescentou que o nascimento do filho sonhado e idealizado, após o primeiro diagnóstico, se transforma em tempo de luto. “Esse é o momento em que a mãe precisa conviver com a nova realidade”. O momento de frustração se agrava para as mães porque, muitas vezes, vem acompanhado pela perda do companheiro, disse Laura.

A realidade hospitalar, até então desconhecida, passa a fazer parte da rotina dessas mães. O Projeto Novos caminhos busca acolher essas mulheres, mostrando que são capazes de realizar coisas belas e novas. “Enquanto bordamos um pano, costuramos a vida e vamos fechando as feridas. Um café quente aquece o coração. Boas palavras mudam toda uma visão. Para tudo na vida há um recomeço, um novo caminho. Cuidar de quem cuida, essa é a nossa missão”, destacou Laura.

Comercialização

Regina Almeida acrescentou que, após a conclusão dos cursos, as mães têm a oportunidade de serem inseridas no programa "Iniciativa ao Trabalho", podendo receber uma bolsa de incentivo, como resultado da parceria entre o Projeto Novos Caminhos e o Amigos do Figueira, que apoia a comercialização dos produtos. A renda é revertida para as famílias das artesãs e para a continuidade e implementação de novos cursos. O projeto também aceita encomendas de trabalhos manuais.