Covid-19: DF abre neste sábado agendamento para quem tem até 44 anos

O governo do Distrito Federal vai abrir neste sábado (3), às 9 h, o agendamento para vacinação de pessoas com 44 anos ou mais. O agendamento pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.df . A vacinação está prevista para ocorrer a partir de quarta-feira (7).

Segundo o governo distrital, serão disponibilizadas 39.760 vagas destinadas a pessoas com 44 e 45 anos, sendo que, deste total, 32.760 são do imunizante da Pfizer-BioNTech recebidas nesta sexta-feira (2). Mais 7 mil vagas de agendamento serão destinadas ao agendamento de pessoas com 46 anos ou mais, que permanece aberto no mesmo site.

A Secretaria de Saúde do DF também vai abrir neste sábado, também às 9h, mais 1 mil vagas para pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. Para essas vagas serão usadas o remanejamento de doses não utilizadas em outros agendamentos.

Segundo a secretaria, até a noite desta sexta-feira, 1.005.782 pessoas tomaram a primeira dose no Distrito Federal e 344.171 tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19. Pelos dados da Secretaria da Saúde, a cobertura vacinal na população elegível para vacinação (adultos com 18 anos ou mais) para a primeira dose é de 44,23% e para a segunda dose ou dose única, 15,59%.