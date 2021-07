Prefeito de Duque de Caxias tem alta após internação por covid-19

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, teve alta hoje (12). De acordo com a prefeitura, ele vai cumprir a quarentena e continuar o tratamento em casa sob cuidados médicos. “Washington Reis está bem e, mais uma vez, agradece a Deus e a todos pelas orações e manifestações de carinho”, informou a prefeitura, em nota.

Reis foi internado com covid-19, no hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul, na quinta-feira (8). Antes de ser transferido para a unidade, ele foi ao Hospital Samaritano, em Botafogo, onde chegou com a taxa de saturação de oxigênio em 88%, considerada baixa. O primeiro exame deu resultado negativo, mas a contaminação pela doença foi confirmada na manhã de sexta-feira (9), após novo teste PCR.

O prefeito se sentiu mal durante reunião, na última quinta-feira, com o governador do estado, Cláudio Castro (PL), e os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e de Niterói, Axel Grael. Durante o encontro, os participantes chegaram se sentar próximos.

As pessoas que participaram da reunião farão fazer testes de covid-19. O secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Moreira Miccione, foi testado positivo na sexta-feira (9) e de acordo com a assessoria, ele se sente bem, tem sintomas leves e está fazendo isolamento em casa.

Segundo a assessoria do Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro realiza testes de covid-19 semanalmente. Na segunda (5) e na sexta-feira (9) os resultados foram negativos. Segundo assessores, os prefeitos de Niterói e do Rio já foram testados e os resultados deram negativo para a doença. O prefeito de Nova Iguaçu vai fazer o teste hoje, mas não tem sintomas, conforme a assessoria.

Comorbidades

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o prefeito, de 54 anos, tem comorbidades. Ele é hipertenso e diabético. Ele tomou apenas a primeira dose da vacina, respeitando o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na sexta-feira, o prefeito agradeceu as manifestações por sua saúde dele e disse que estava sendo assistido por especialistas, no Hospital Copa D'Or e se encontrava estável, com boa saturação e respondendo ao tratamento de maneira satisfatória. Na mensagem, ele aproveitou “para pedir que todos se cuidem, mantenham as medidas de prevenção e se vacinem, assim que possível”.

Segundo a prefeitura, essa não foi a primeira vez que o prefeito de Duque de Caxias foi diagnosticado com a doença. Ele já tinha sido internado por covid-19 no dia 11 de abril do ano passado, no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. Na época, a alta ocorreu no dia seguinte.