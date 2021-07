Rio vacina pessoas com 40 a 42 anos contra covid-19 nesta semana

A cidade do Rio de Janeiro deve vacinar toda a população com 40 anos ou mais até o fim desta semana. Segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, hoje (5) é a vez das mulheres com 42 anos. Amanhã (6), serão os homens desta faixa etária.

Na quarta-feira (7), serão imunizados pessoas com 41 anos, sendo as mulheres pela manhã e os homens à tarde.

Na quinta-feira (8), os postos vacinam mulheres com 40 anos. Na sexta (9), serão os homens desta idade. No sábado (10), será realizada a repescagem para todos aqueles que perderam sua data no calendário de vacinação.

Na próxima semana, serão as pessoas com 37 a 39 anos, seguindo o calendário: mulheres com 39 anos (dia 12), homens com 39 (dia 13), mulheres com 38 (dia 14), homens com 38 (dia 15), mulheres com 37 (dia 16) e homens com 37 (dia 17).

Gestantes, lactantes e puérperas podem se vacinar nos dias 6, 9 e 14.

Até o momento, foram vacinados com a primeira dose 3,14 milhões de pessoas. Cerca de 1,02 milhão de pessoas já receberam a segunda dose e 50 mil receberam a dose única.