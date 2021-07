Saúde lança nova campanha de vacinação contra a covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança nesta quarta-feira a nova campanha da família Zé Gotinha para incentivar a vacinação contra a covid-19 em todo o país.

Conforme dados do painel do Ministério da Saúde divulgados ontem (07), até agora foram entregues 143,2 milhões de doses de vacinas aos estados e ao Distrito Federal sendo que 107,1 milhões de doses foram aplicadas. Do total , 79,1 milhões foram da 1ª dose e 28 milhões da 2ª dose ou dose única.

Em entrevista exclusiva ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou os brasileiros que já têm direito, mas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19, a procurar um posto de saúde e atualizar o esquema vacinal. Sobre os brasileiros que estariam escolhendo o imunizante, Queiroga disse que “vacina boa é a que está disponível no posto e é aplicada em cada um dos brasileiros”.

Assista ao Vivo:

Leia Mais:

Um novo kit diagnóstico, desenvolvido por pesquisadores de instituições públicas brasileiras, é capaz de detectar o novo coronavírus em até 45 minutos, com baixo custo e alto grau de precisão.

As autoridades de saúde registraram, em 24 horas, 1.780 novas mortes em decorrência da covid-19 e 62.504 novos casos da doença. Os novos dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada hoje (6), que consolida informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde.