Covid-19: Rio vacinou com a primeira dose 70% dos maiores de 18 anos

O estado do Rio de Janeiro atingiu hoje (19) o índice de 70,53% da população adulta vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. A população fluminense com 18 anos ou mais estimada pelo Ministério da Saúde é de 13.403.453 pessoas e, desse total, 9.457.893 receberam ao menos uma dose da vacina. A segunda aplicação ou a dose única da vacina foi tomada por 4.296.127 pessoas, ou seja, 32,05% da população adulta está completamente imunizada.

“É de extrema importância continuarmos avançando na campanha da vacinação contra a covid-19, principalmente diante da circulação da variante Delta no estado. Analisando o cenário epidemiológico, observamos um pequeno aumento no número de casos, porém os casos graves e internações não aumentaram na mesma proporção. Isso nos leva a crer que a vacinação está resultando efeito”, disse o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

Distribuição

Nesta quinta-feira e amanhã (20), a secretaria faz a entrega de mais uma remessa dos imunizantes contra covid-19 aos 92 municípios do estado. Ao todo, serão distribuídas 516.090 doses, sendo 218.790 da Pfizer para primeira dose e 297.300 da CoronaVac para primeira e segunda aplicação. As vacinas chegaram na manhã de hoje e já foram disponibilizadas aos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí para retirada.

As cidades das regiões Norte, Noroeste e Costa Verde receberão as remessas nesta sexta-feira, entregues por três helicópteros. Para as regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro-Sul, os imunizantes seguem por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar.