Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia vacinação para adolescentes

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje (18) o início da vacinação contra a covid-19 para adolescentes a partir da próxima semana. O calendário seguirá escalonado e com três dias para cada idade: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira para quem tiver 17 anos de idade; quinta-feira, sexta-feira e sábado para os com 16 anos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacina usada será a da Pfizer, única liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.

No ato da vacinação é preciso apresentar documento de identidade original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Especificamente para os adolescentes com deficiência não haverá escalonamento e a partir dos 12 anos de idade eles já podem se vacinar de segunda-feira em diante. As pessoas nessa condição, adultos ou adolescentes, devem apresentar laudo médico ou outros documentos que comprovem a deficiência.