Rio divulga calendário de vacina para terceira dose em idosos

A prefeitura do Rio divulgou, nesta quinta-feira (26), o calendário de vacinação contra a covid-19 para adolescentes e para idosos que receberão a terceira dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de 1º a 10 de setembro, serão vacinados os idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI) que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, seis meses.

A vacinação dos adolescentes de 12 a 16 anos vai até o dia 14 de setembro. A partir do dia 13 de setembro, começa a aplicação da terceira dose em idosos com 95 anos ou mais. Segundo a secretaria, o calendário da dose extra segue de forma escalonada por idade até chegar aos idosos com 60 anos ou mais no dia 20 de outubro.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo para a população comparecer aos postos de vacinação. “Coroas do meu Rio! Adolescentes cariocas! Está aí para vocês o calendário de setembro e outubro. Adolescentes até dia 14 de setembro. Coroada com mais de 60 anos até o final de outubro recebendo a dose de reforço”, disse Paes.

Para consultar os locais de vacinação na cidade, basta acessar a página da SMS na internet .