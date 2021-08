Rio retoma nesta sexta-feira vacinação de jovens contra covid-19

O município do Rio de Janeiro recebeu hoje (12) 150 mil doses de vacinas contra a covid-19 e, com isso, poderá retomar o calendário de imunização por idade. A aplicação da primeira dose estava suspensa desde terça-feira (10), por falta de doses.

Dessa forma, amanhã (13) devem comparece aos postos de saúde os jovens de 24 anos e, no sábado (14), os de 23 anos. As mulheres devem se vacinar de manhã e os homens, à tarde. Também está garantida a repescagem para pessoas a partir de 45 anos, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência acima de 18 anos. Está assegurada ainda a segunda dose, conforme data marcada no cartão de vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não divulgou o calendário para a próxima semana e informou que depende de receber novas remessas.



“Com o recebimento de mais 150 mil doses de vacinas contra a covid-19 nesta quinta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde retomará amanhã e sábado a vacinação, respectivamente, de pessoas de 24 e de 23 anos. Para a continuidade do calendário na semana que vem, a SMS-Rio depende do envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde”, informou a secretaria.



Pelo Twitter, o prefeito Eduardo Paes também confirmou a chegada de doses.



Com as doses que já temos e com as que estão chegando hoje, conseguimos garantir para amanhã (sexta) a vacinação das pessoas com 24 anos e para sábado as pessoas de 23 anos. Torcemos muito para que o Ministério da Saúde envie mais doses nesse fim de semana. — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 12, 2021

Segundo o painel da SMS, até o momento, o município aplicou 6.325.681 de doses das vacinas contra a covid-19. Estão imunizadas com as duas doses da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, ou a dose única da Jansen, 38,4% da população adulta da cidade. A primeira dose foi aplicada em 84% da população-alvo.