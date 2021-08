São Paulo começa vacinação para pessoas com 25 anos

A cidade de São Paulo começa hoje (6) a vacinação das pessoas com 25 anos de idade contra o coronavírus. A estimativa é que 147 mil pessoas sejam imunizadas nessa fase da campanha.

Para se vacinar, é necessário apresentar um comprovante de residência na capital paulista e documento de identidade, de preferência com o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Também é recomendado que seja feito o pré-cadastro na página Vacina Já, o que agiliza o procedimento.

É possível acompanhar as filas nos pontos de vacinação pela plataforma De Olho na Fila.

A lista completa dos pontos de vacinação também está disponível na internet.

Balanço

Até ontem (5), já haviam sido aplicadas 10,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 na capital paulista, sendo 7,5 milhões de primeira dose, 2,7 milhões de segunda dose e 315,9 de dose única.

Com isso, 85% da população da cidade com mais de 18 anos recebeu ao menos uma dose do imunizante.