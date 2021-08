Saúde lança Campanha Nacional de Prevenção à Obesidade Infantil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa hoje (10) do lançamento da Campanha Nacional de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil. A pasta coordenará um esforço multissetorial com o objetivo de reverter os números da obesidade infantojuvenil no Brasil. Segundo dados do ministério, 6,4 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão com sobrepeso e 3,1 milhões podem ser considerados obesos.

