Virada da Vacina em São Paulo aplica mais de 500 mil doses 

A Virada da Vacina, realizada no último final de semana, na capital paulista, aplicou mais de 500 mil doses do imunizante contra covid-19 em jovens de 18 a 21 anos. Foram 34 horas de vacinação sem interrupções. O objetivo foi o de incentivar os jovens a se vacinarem, encerrando o calendário de primeira dose para os adultos da cidade de São Paulo.

De acordo com o balanço da prefeitura, até às 17h de domingo, pelo sistema VaciVida, foram aplicadas 404.398 vacinas em primeiras doses (D1), 67.020 em segundas doses (D2) e 13 doses únicas.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no total, a cidade ultrapassou a aplicação de 12 milhões de doses desde o início da campanha de vacinação, em fevereiro. Até as 17h deste domingo, foram aplicadas 8.776.321 (D1), 3.437.083 (D2) e 318.179 doses únicas, totalizando 12.531.598.

Com esses números, a cidade alcançou 98,5% da população vacinada com D1 ou dose única e 40,7% com D2 ou dose única. A vacinação prossegue amanhã (16) e terça (17) com a repescagem para todos os maiores de 18 anos, além da aplicação de segundas doses.

"Vale ressaltar a postura incansável dos profissionais de saúde, que são os nossos heróis em todo esse processo. Estamos chegando perto de 100% da população acima de 18 anos já vacinada na cidade, um exemplo para o mundo. Fazemos de quatro a cinco reuniões semanais só para tratar de pandemia. O que a cidade de São Paulo fez, não tem comparativo", afirmou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.