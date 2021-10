SP abre 5 mil postos de saúde hoje para aplicação de segunda dose

Cinco mil postos de saúde estarão abertos hoje (2) em todo o estado de São Paulo, das 7h às 19h, para a aplicação da segunda dose de vacina contra a covid-19. A ação foi chamada pelo governo de São Paulo de Dia V.

O objetivo do governo paulista é vacinar todas as pessoas que estejam com a segunda dose atrasada nos 645 municípios de São Paulo. Para saber onde se vacinar, a recomendação é buscar o site da prefeitura.

De acordo com dados do Boletim VigiVac, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), São Paulo está com 1,25 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda.

Neste Dia V, os municípios paulistas também poderão atualizar o sistema VaciVida, inserindo dados de pessoas imunizadas que ainda não haviam sido incluídos no sistema.

Já na próxima segunda-feira (4) terá início a aplicação de terceira dose de vacina contra a covid-19 de profissionais da área da saúde e que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses.