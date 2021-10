Anvisa e empresários discutem protocolos para retomada de cruzeiros

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniu hoje (14) com representantes da área de navios de cruzeiros para discutir regras e protocolos sanitários diante da situação da pandemia de covid-19.

A agência está elaborando uma proposta de diretrizes e procedimentos para a retomada desses serviços no Brasil. A reunião teve como objetivo debater o tema com os empresários do setor e colher contribuições para definir os critérios que serão adotados nas novas regras.

Segundo comunicado divulgado pela Anvisa, entre as diretrizes apresentadas estiveram a exigência de vacinação completa para pessoas elegíveis, bem como a obrigatoriedade de testes antes de embarcar e também a bordo.

Ainda conforme o texto publicado pela Anvisa, estão sendo consideradas medidas como triagem, quantidade reduzida de cabines e regras de saúde. A Agência Brasil enviou solicitação à agência de detalhamento das propostas, mas não obteve resposta.

A medida em discussão deverá ainda passar pela Diretoria Colegiada do órgão para análise e aprovação. Segundo a agência, ela também será socializada com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e com prefeituras onde há atividades de cruzeiros.

Além dos protocolos da Anvisa, a retomada das atividades de cruzeiros marítimos também deverá ser objeto de regras do Ministério da Saúde e de planos de operacionalização pelas cidades que recebem embarcações.