Carreta da Mamografia realiza exames gratuitos na Grande São Paulo

A Carreta da Mamografia da campanha Mulheres Amigas atende mulheres, a partir dos 40 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. O atendimento será feito até 7 de novembro, das 8h às 18h, em locais da Grande São Paulo.

A unidade móvel vai percorrer os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mauá e São Paulo, incluindo as comunidades de Paraisópolis e Itaim Paulista. O objetivo é possibilitar, de forma gratuita, a realização de exames para a detecção e o diagnóstico de câncer de mama.

Os exames incluem mamografia, complementos de mamografia, ultrassom de diagnóstico, além do encaminhamento para consulta com mastologista e biópsia, caso necessário. Para participar, as mulheres devem fazer um cadastro prévio no site.

A ação é realizada pela ONG Américas Amigas, como parte da campanha do Outubro Rosa, e busca reduzir a taxa de mortalidade decorrente do câncer de mama e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.